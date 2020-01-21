"Астон Вилла" объявила о трансфере первого танзанийца в истории АПЛ

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"Астон Вилла" объявила о трансфере первого танзанийца в истории АПЛ
Танзанийский нападающий "Генка" Мбвана Саматта перешел в "Астон Виллу", сообщает официальный сайт клуба.

Саматта стал первым танзанийцем в истории английской Премьер-лиги. Форвард обошелся англичанам в 11,7 миллионов евро и подписал с клубом контракт до лета 2024 года.

27-летний Саматта выступал за "Генк" с 2016 года. Всего он провел за бельгийский клуб 191 матч во всех турнирах, забил 76 голов и отдал 20 результативных передач. Ранее футболист играл за "Симбу" и "Мазембе". За сборную Танзании сыграл 45 матчей и забил 17 голов.

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