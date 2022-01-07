"Астон Вилла" объявила об аренде Коутиньо

Фото твиттер "Астон Виллы"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо перешёл в "Астон Виллу", сообщает официальный сайт клуба.

Бирмингемцы арендовали 29-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.

Бразилец прибудет в расположение новой команды в течение 48 часов, после чего пройдёт медобследование. Также ему предстоит получить разрешение на работу в Англии.

Коутиньо в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 16 матчей и забил 2 гола. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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