"Астон Вилла" обыграла "Арсенал" и покинула зону вылета

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"Астон Вилла" обыграла "Арсенал" и покинула зону вылета

В рамках 37-го тура АПЛ "Арсенал" проиграл "Астон Вилле".

"Канониры" по-прежнему занимают десятое место. "Астон Вилла" смогла покинуть зону вылета и вышла на 17-е место.

"Астон Вилла" - "Арсенал" 1:0

Гол: Трезеге, 27 - 1:0

"Астон Вилла": Рейна, Аль-Мухаммади (Гильбер, 25), Конса, Мингз, Таргетт, Дуглас Луис, Хурихэйн (Накамба, 73), Трезеге, Макгинн (Лэнсбери, 90), Грилиш, Саматта (Дэвис, 72).

"Арсенал": Мартинес, Давид Луиз (Пепе, 60), Холдинг, Колашинац, Соареш (Уиллок, 79), Торрейра (Джака, 46), Себальос, Сака (Тирни, 60), Обамеянг, Ляказетт, Нкетиа.

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