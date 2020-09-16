"Астон Вилла" обыграла "Бертон Альбион", "Борнмут" по пенальти переиграл "Кристал Пэлас" и другие итоги матчей Кубка Англии

Подошли к концу матчи 1/32 финала Кубка английской лиги, по итогам которых "Астон Вилла" в гостях обыграла "Бертон Альбион", "Борнмут" по пенальти обыграл "Криста Пэлас".

"Бертон Альбион" - "Астон Вилла" - 1:3 (1:1)

Голы: Дэниел, 2 - 1:0, Уоткинс, 39 - 1:1, Грилиш, 88 - 1:2, Дэвис, 90+2 - 1:3.

"Астон Вилла": Нюланн, Эль-Мохамади, Тэйлор, Мингс, Хос, Лансбери, Грилиш, Накамба, Рэмси (Дуглас Луис, 71), Эль-Гази (Хота, 80), Уоткинс (Дэвис, 71).

"Борнмут" - "Кристал Пэлас" - 0:0. Пенальти - 11:10

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Келли, Иннисс, Ях, Вудс (Сако, 61), Шлупп (Айю, 60), Миливоевич, Майер, Эзе, Кирби (Таунсенд, 70), Батшуайи.

"Моркамб" - "Олдхэм" - 1:0 (1:0)

"Лейтон Ориент" - "Плимут" - 3:2 (0:2)

"Рочдэйл" - "Шеффилд Уэнсдей" - 0:2 (0:0)

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