"Астон Вилла" обыграла "Дерби" в финальном матче плей-офф Чемпионшипа
"Астон Вилла" обыграла "Дерби" в финальном матче плей-офф Чемпионшипа.
По итогам этого матча, "Вилла" в следующем сезоне сыграет в премьер-лиге.
"Астон Вилла" - "Дерби Каунти" - 2:1 (1:0)
Голы: Эль-Гази, 44 - 1:0, Макгинн, 59 - 2:0, Уогхорн, 81 - 2:1.
"Вилла" не выступала в АПД уже три года. Команда вылетела в чемпионшип в сезоне-2015/16 и с тех пор не могла вернуться. "Дерби" не играет в премьер-лиге с 2008 года.
Не пропустите: "Дерби Каунти" победил "Лидс" и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16