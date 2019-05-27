"Астон Вилла" обыграла "Дерби" в финальном матче плей-офф Чемпионшипа.

По итогам этого матча, "Вилла" в следующем сезоне сыграет в премьер-лиге.

"Астон Вилла" - "Дерби Каунти" - 2:1 (1:0)

Голы: Эль-Гази, 44 - 1:0, Макгинн, 59 - 2:0, Уогхорн, 81 - 2:1.

"Вилла" не выступала в АПД уже три года. Команда вылетела в чемпионшип в сезоне-2015/16 и с тех пор не могла вернуться. "Дерби" не играет в премьер-лиге с 2008 года.

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