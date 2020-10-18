"Астон Вилла" обыграла "Лестер" и вышла на 2-е место в АПЛ

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги "Лестер" на своем поле проиграл "Астон Вилле" со счетом 0:1. Единственный гол в концовке матча забил Росс Баркли.

Благодаря победе "Астон Вилла" вышла на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" остался на четвертой позиции.

"Лестер" Лестер - "Астон Вилла" Бирмингем - 0:1 (0:0)

Гол: Баркли, 90+1 - 0:1

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Джастин, Фофана, Эванс, Тилеманс, Прат (Мэддисон, 68), Менди (Чоудури, 78), Барнс, Перес, Ихеаначо (Слимани, 71).

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Таргетт, Конса, Кэш, Баркли, Макгинн, Грилиш, Трезеге (Траоре, 81), Дуглас Луис, Уоткинс.

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