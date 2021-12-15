"Астон Вилла" обыграла "Норвич" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Астон Виллы"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" на выезде обыграла "Норвич" со счетом 2:0.

Победу бирмингемскому клубу принесли голы Джейкоба Рэмзи и Олли Уоткинса.

"Астон Вилла", набрав 22 очка, вышла на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Норвич" с 10 очками остался на последнем, 20-м месте.

"Норвич" – "Астон Вилла" - 0:2 (0:1)

Голы: Рэмзи, 34 - 0:1, Уоткинс, 87 - 0:2

"Норвич": Крул, Ааронс, Гибсон, Кабак (Байрэм, 45), Уильямс, Маклин, Соренсен, Гилмор, Плахета (Дауэлл, 75), Кэнтуэлл (Ида, 61), Пукки.

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Янг (Ингз, 60), Буэндиа (Чуквуэмека, 83), Уоткинс.

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