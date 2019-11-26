"Астон Вилла" обыграла "Ньюкасл" в матче АПЛ
В матче 13-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" обыграла "Ньюкасл" со счетом 2:0. Победу бирмингемскому клубу принесли голы Конора Хурихэйна и Анвара Эль-Гази.
Благодаря победе "Астон Вилла" поднялась на 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Ньюкасл" занимает 14-ю позицию.
"Астон Вилла" – "Ньюкасл" - 2:0 (2:0)
Голы: Хурихэйн, 32 - 1:0, Эль-Гази, 36 - 2:0
"Астон Вилла": Хитон, Гильбер, Конса, Мингз, Таргетт, Хурихэйн, Макгинн, Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази, Уэсли.
"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин, Фернандес, Дамметт (Кэрролл, 63), Виллемс, Альмирон, Шелви, Сен-Максимен, Хэйден, Кларк, Жоэлинтон (Гэйл, 72).
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|Команда
|М
|О
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|13
|37
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|13
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|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
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|13
|19
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|Шеффилд Юнайтед
|13
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|Бернли
|13
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|Арсенал Лондон
|13
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|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
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|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8