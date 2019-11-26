"Астон Вилла" обыграла "Ньюкасл" в матче АПЛ

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"Астон Вилла" обыграла "Ньюкасл" в матче АПЛ

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" обыграла "Ньюкасл" со счетом 2:0. Победу бирмингемскому клубу принесли голы Конора Хурихэйна и Анвара Эль-Гази. 

Благодаря победе "Астон Вилла" поднялась на 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Ньюкасл" занимает 14-ю позицию.

"Астон Вилла" – "Ньюкасл" - 2:0 (2:0)
Голы: Хурихэйн, 32 - 1:0, Эль-Гази, 36 - 2:0

"Астон Вилла": Хитон, Гильбер, Конса, Мингз, Таргетт, Хурихэйн, Макгинн, Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази, Уэсли.

"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин, Фернандес, Дамметт (Кэрролл, 63), Виллемс, Альмирон, Шелви, Сен-Максимен, Хэйден, Кларк, Жоэлинтон (Гэйл, 72).

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