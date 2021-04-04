"Астон Вилла" одержала волевую победу над аутсайдером

Теги астон виллафулхэм

"Астон Вилла" одержала волевую победу над аутсайдеромФото: Твиттер @premierleague 
В Бирмингеме состоялся матч 30 тура Английской Премьер Лиги. Местная "Астон Вилла" принимала "Фулхэм" и добилась волевой победы со счетом 3:1. Первый тайм не принес голов, но во второй половине команды играли более открыто. Сначала Александр Митрович, который в матчах за сборную Сербии отличился пятью голами в трех матчах, открыл счет. Но хозяева нашли в себе силы не только отыграться, но и победить. Дубль за 3 минуты оформил Трезеге, а Уоткинс установил окончательный счет 3:1.

Победа позволила "Астон Вилле" подняться 9 строчку в турнирной таблице, набрав 44 балла. У гостей осталось 26 очков и 18 место в зоне вылета.

"Астон Вилла" - "Эйбар" 3:1 (0:0)

Голы: Митрович, 61 - 0:1, Трезеге, 78 - 1:1, Трезеге, 81 - 2:1, Уоткинс, 87 - 3:1

"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш, Эль-Гази (Трезеге, 62), Макгинн, Сансон (Дэвис, 67), Дуглас Луис (Рэмзи, 74), Траоре, Уоткинс.

"Фулхэм": Ареоля, Тете, Андерсен, Айна, Адарабиойо, Лофтус-Чик (Маджа, 83), Декордова-Рид, Лемина (Онома, 83), Рид, Лукман (Кавалейру, 47), Митрович.

Читать также:  Дубль Кейна не помог "Тоттенхэму" обыграть "Ньюкасл" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" минимально победила "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" поборется за медали, а Дортмунд упускает свой шанс: все результаты 27-го тура Бундеслиги

"Бавария" минимально победила "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" поборется за медали, а Дортмунд упускает свой шанс: все результаты 27-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов