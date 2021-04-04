"Астон Вилла" одержала волевую победу над аутсайдером

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В Бирмингеме состоялся матч 30 тура Английской Премьер Лиги. Местная "Астон Вилла" принимала "Фулхэм" и добилась волевой победы со счетом 3:1. Первый тайм не принес голов, но во второй половине команды играли более открыто. Сначала Александр Митрович, который в матчах за сборную Сербии отличился пятью голами в трех матчах, открыл счет. Но хозяева нашли в себе силы не только отыграться, но и победить. Дубль за 3 минуты оформил Трезеге, а Уоткинс установил окончательный счет 3:1.

Победа позволила "Астон Вилле" подняться 9 строчку в турнирной таблице, набрав 44 балла. У гостей осталось 26 очков и 18 место в зоне вылета.

"Астон Вилла" - "Эйбар" 3:1 (0:0)

Голы: Митрович, 61 - 0:1, Трезеге, 78 - 1:1, Трезеге, 81 - 2:1, Уоткинс, 87 - 3:1

"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш, Эль-Гази (Трезеге, 62), Макгинн, Сансон (Дэвис, 67), Дуглас Луис (Рэмзи, 74), Траоре, Уоткинс.

"Фулхэм": Ареоля, Тете, Андерсен, Айна, Адарабиойо, Лофтус-Чик (Маджа, 83), Декордова-Рид, Лемина (Онома, 83), Рид, Лукман (Кавалейру, 47), Митрович.