"Астон Вилла" определилась с будущим Терри

Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс надеется на то, что клуб сможет продлить соглашение с защитником Джоном Терри.

Контракт будет подписан в том случае, если "Астон Вилла" обыграет "Фулхэм" в финале переходных матчей.

"Надеюсь, что Терри останется с нами еще на год. Сейчас это один из лучших английских защитников. Все им восхищаются. Я понимаю, что ему может быть неудобно играть с "Челси". Пойму, если он в матчах с "Челси" не будет участвовать", - сказал наставник.

Читайте: Терри не собирается завершать карьеру | http://soccernews.ru