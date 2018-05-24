"Астон Вилла" определилась с будущим Терри

Теги астон вилладжон терри

"Астон Вилла" определилась с будущим ТерриГлавный тренер "Астон Виллы"  Стив Брюс надеется на то, что клуб сможет продлить соглашение с защитником Джоном Терри.

Контракт будет подписан в том случае, если "Астон Вилла" обыграет "Фулхэм" в финале переходных матчей.

"Надеюсь, что Терри останется с нами еще на год. Сейчас это один из лучших английских защитников. Все им восхищаются. Я понимаю, что ему может быть неудобно играть с "Челси". Пойму, если он в матчах с "Челси" не будет участвовать", - сказал наставник.

Читайте: Терри не собирается завершать карьеру  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов