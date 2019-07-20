"Астон Вилла" перехватила трансферную цель "Зенита"

Полузащитник "Касымпаши" Махмуд Хассан, более известный как Трезеге, продолжит карьеру в "Астон Вилле", сообщает британская пресса.

Бирмингемский клуб уже договорился о трансфере 24-летнего египтянина. По разным данным, сумма сделки составит 10 или 12 миллионов евро.

В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование, после чего о переходе объявят официально.

Напомним, что на Трезеге также претендовал питерский "Зенит".

Кроме того, примечательно, что "Астон Вилла" перехватила уже вторую трансферную цель российских клубов этим летом. Речь о бразильском форварде Уэсли Мораесе, который мог оказаться в ЦСКА.

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