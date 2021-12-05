"Астон Вилла" победила "Лестер" в АПЛ

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"Астон Вилла" победила "Лестер" в АПЛ

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" на своем поле обыграла "Лестер" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принес дубль Эзри Конса. В составе гостей отличился Харви Барнс.

"Астон Вилла", набрав 19 очков, вышла на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с 19 очками опустился на 11-ю позицию.

"Астон Вилла" – "Лестер" - 2:1 (1:1)
Голы: Барнс, 14 - 0:1, Конса, 17 - 1:1, Конса, 54 - 2:1

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Янг, Макгинн, Накамба, Дуглас Луис (Сансон, 77), Кэш, Буэндиа (Чуквуэмека, 78), Рэмзи (Туанзебе, 84), Уоткинс.

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Мэддисон, Барнс, Дьюзбери-Холл (Ихеаначо, 86), Дака (Перес, 78), Лукман (Варди, 65). 

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