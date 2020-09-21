"Астон Вилла" победила "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии

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"Астон Вилла" победила "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" на своем поле выиграла у "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил Эзри Конса.

Благодаря победе "Астон Вилла" вышла на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Шеффилд Юнайтед" остался на 17-й позиции.

"Астон Вилла" Бирмингем - "Шеффилд Юнайтед" Шеффилд - 1:0 (0:0)
Гол: Конса, 63 - 1:0

"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Мингз, Конса, Кэш, Дуглас Луис, Хурихэйн (Дэвис, 62), Грилиш, Макгинн, Трезеге, Уоткинс.

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Башем (Макберни, 68), О`Коннелл, Болдок, Флек (Осборн, 63), Берге, Берк, Ландстрем, Иган, Макголдрик (Ампаду, 31).

Удаление: Иган (12).

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