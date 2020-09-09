"Астон Вилла" побила собственный трансферный рекорд, купив игрока чемпионшипа

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"Астон Вилла" побила собственный трансферный рекорд, купив игрока чемпионшипа

"Астон Вилла" купила форварда "Брентфорда" Олли Уоткинс, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт 24-летнего футболиста с командой рассчитан до 2025 года.

Сообщается, что "Астон Вилла" заплатит за нападающего 30 миллионов евро сразу и еще 5,5 млн бонусами. Таким образом, "львы" потратят на трансфер около 36 миллионов евро, что сделает его самым дорогим игроком в истории клуба.

В минувшем сезоне англичанин забил 26 голов в чемпионшипе.

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