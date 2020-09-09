"Астон Вилла" побила собственный трансферный рекорд, купив игрока чемпионшипа
"Астон Вилла" купила форварда "Брентфорда" Олли Уоткинс, сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт 24-летнего футболиста с командой рассчитан до 2025 года.
Сообщается, что "Астон Вилла" заплатит за нападающего 30 миллионов евро сразу и еще 5,5 млн бонусами. Таким образом, "львы" потратят на трансфер около 36 миллионов евро, что сделает его самым дорогим игроком в истории клуба.
В минувшем сезоне англичанин забил 26 голов в чемпионшипе.
Читайте также: "Реал" представил третью форму на сезон-2020/21| http://soccernews.ru
главное
-
Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" согласовала контракт с Депаем
-
Стало известно, сколько "Байер" может получить за трансфер Хаверца в "Челси"
-
Клопп лично обсудит с Вейналдумом его будущее в "Ливерпуле"
-
Кержаков подтвердил информацию, что может возглавить "Томь"
-
"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини
Лента новостей
-
"Фиорентина" увеличила предложение по трансферу Лукаса Торрейры
-
2
Луис Суарес приступил к тренировам с "Барселоной"
-
"Спартак" отреагировал на интерес "Ромы" к Александру Кокорину
-
"Барселона" - первый клуб в мире, достигший 10 миллионов подписчиков на YouTube
-
"Манчестер Сити" отдал защитника Илича в аренду "Вероне"
-
Перишич вернется в "Интер". "Бавария" решила не выкупать футболиста
-
Карасев будет судить матч 7-го тура РПЛ ЦСКА - "Спартак"
-
"Барселона" готова заплатить 15 млн евро за защитника "Ман Сити" Гарсию
-
Журналист Фабрицио Романо: "Барселона" согласовала контракт с Депаем
-
"Астон Вилла" побила собственный трансферный рекорд, купив игрока чемпионшипа
-
Стало известно, сколько "Байер" может получить за трансфер Хаверца в "Челси"
-
Тренер "Сочи" рассказал, как на команде сказался матч с "Ростовом"
-
Клопп лично обсудит с Вейналдумом его будущее в "Ливерпуле"
-
"Милан" может приобрести голкипера "Лиона" Тэтэрушану
-
Главный тренер "Сочи" рассказал, что команда потеряла с уходом Кокорина и Мостового
-
1
Луческу решил жить на базе "Динамо", так как опасается за свою жизнь
-
В "Томи" отреагировали на новость о переговорах с Александром Кержаковым
-
"Сначала мы для вас герои, а потом вы на нас писаете". Ловрен высказался о критике в СМИ после поражения сборной Хорватии
-
Кержаков подтвердил информацию, что может возглавить "Томь"
-
1
Месси тренируется в общей группе "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18