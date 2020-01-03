"Астон Вилла" потеряла двух игроков до конца сезона

Голкипер "Астон Виллы" Том Хитон и форвард Уэсли Мораес травмировали связки коленей. Об этом сообщается на официальном сайте.

Оба футболиста пропустят весь оставшийся сезон, так как на восстановление потребуется от четырех до 6 месяцев.

Игроки были травмированы в матче 21-го тура АПЛ с "Бернли" (2:1).

В этом сезоне Уэсли забил 5 голов в 21 матче, Хитон 4 раза отстоял на ноль в 20 играх.

Не пропустите: ЦСКА интересуется полузащитником загребского "Динамо"| http://soccernews.ru