"Астон Вилла" потеряла двух игроков до конца сезона
Голкипер "Астон Виллы" Том Хитон и форвард Уэсли Мораес травмировали связки коленей. Об этом сообщается на официальном сайте.
Оба футболиста пропустят весь оставшийся сезон, так как на восстановление потребуется от четырех до 6 месяцев.
Игроки были травмированы в матче 21-го тура АПЛ с "Бернли" (2:1).
В этом сезоне Уэсли забил 5 голов в 21 матче, Хитон 4 раза отстоял на ноль в 20 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14