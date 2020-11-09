"Астон Вилла" повторила мощное достижение "Челси" и "Манчестер Сити"

"Астон Вилла" победила всухую в первых трёх гостевых матчах сезона английской Премьер-лиги.

Бирмингемская команда стала третьей в истории турнира, которой удалось подобное, сообщает Opta.

"Астон Вилла" повторила достижение "Челси" (сезон 2005/06) и "Манчестер Сити" (сезон 2015/16).

В выездных играх текущего розыгрыша АПЛ "вилланы" разгромили "Арсенал" (3:0), а также взяли верх над "Лестером" (1:0) и "Фулхэмом" (3:0).

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