"Астон Вилла" предложила Грилишу огромную зарплату, чтобы удержать от ухода в "Манчестер Сити"

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"Астон Вилла" предложила Грилишу огромную зарплату, чтобы удержать от ухода в "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Джека Грилиша/Автор неизвестен

"Астон Вилла" надеется удержать в составе полузащитника Джека Грилиша, которого хочет купить "Манчестер Сити", сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, бирмингемский клуб готов поднять футболисту зарплату до 12 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что "горожане" могут заплатить за хавбека около 100 миллионов евро.

25-летний Грилиш является воспитанником "Астон Виллы". В прошлом сезоне он провел за бирмингемский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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