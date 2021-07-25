"Астон Вилла" предложила Грилишу огромную зарплату, чтобы удержать от ухода в "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Джека Грилиша/Автор неизвестен
"Астон Вилла" надеется удержать в составе полузащитника Джека Грилиша, которого хочет купить "Манчестер Сити", сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, бирмингемский клуб готов поднять футболисту зарплату до 12 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что "горожане" могут заплатить за хавбека около 100 миллионов евро.
25-летний Грилиш является воспитанником "Астон Виллы". В прошлом сезоне он провел за бирмингемский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Названа причина сомнений Грилиша по поводу перехода в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
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|О
|1
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|2
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|27
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|3
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|27
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|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18