"Астон Вилла" предложила провести финал ЛЧ на своем стадионе

Фото: инстаграм "Астон Виллы"/Автор неизвестен

Как сообщает Sky Sports, "Астон Вилла" хочет провести финал Лиги Чемпионов на своем стадионе.

Англичане предложили УЕФА стадион "Вилла Парк" для проведения финала ЛЧ, в котором сыграют английские команды.

Правительство Британии одобряет идею проведения этого матча в Англии, чтобы 8 тысячам английских фанатов не пришлось лететь в Стамбул.

Однако УЕФА сообщил, что не намерен переносить финал в другой город.

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