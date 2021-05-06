"Астон Вилла" предложила провести финал ЛЧ на своем стадионе
Фото: инстаграм "Астон Виллы"/Автор неизвестен
Как сообщает Sky Sports, "Астон Вилла" хочет провести финал Лиги Чемпионов на своем стадионе.
Англичане предложили УЕФА стадион "Вилла Парк" для проведения финала ЛЧ, в котором сыграют английские команды.
Правительство Британии одобряет идею проведения этого матча в Англии, чтобы 8 тысячам английских фанатов не пришлось лететь в Стамбул.
Однако УЕФА сообщил, что не намерен переносить финал в другой город.
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