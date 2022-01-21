"Астон Вилла" продлила контракт с основным вратарем

Теги астон виллаэмилиано мартинес

"Астон Вилла" продлила контракт с основным вратарем

Фото сайт "Астон Виллы"

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес заключил новое соглашение с бирмингемским клубом.

Стороны подписали долгосрочный контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года.

Аргентинский страж ворот выступает за "Астон Виллу" с сентября 2020 года.

29-летний Мартинес сыграл 58 матчей, в которых пропустил 76 голов.

Не пропустите: "Астон Вилла" усилилась вратарем "Ромы". | http://soccernews.ru
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