"Астон Вилла" работает над трансфером вратаря сборной Швеции

Фото инстаграм Роберта Ольсена

"Астон Вилла" хочет во время зимнего трансферного окна усилить состав новым голкипером, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, бирмингемский клуб работает над трансфером вратаря сборной Швеции Роберта Ольсена.

"Вилла" уже договорилась с самим 32-летним футболистом и сейчас ведёт переговоры о его аренде до конца сезона.

С прошлого года Ольсен выступает за "Шеффилд Юнайтед", а права на него принадлежат "Роме".

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