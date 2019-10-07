"Астон Вилла" раскритиковала фанатов, которые пели расистские песни о своих игроках

"Астон Вилла" подвергла критике фанатов, которые пели расистские песни о двух футболистах команды.

"Наш клуб потрясен тем, что в сети появились кадры, где наши фанаты поют расистскую песню в адрес двух футболистов собственного клуба. Такое поведение позорит название клуба "Астон Вилла" и наших фанатов. Если нам удастся выявить преступников, то они будут наказаны и переданы в полицию.

В следующих играх мы усилим бдительность, чтобы в дальнейшем пресекать такие выходки", - заявили в пресс-службе клуба.

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