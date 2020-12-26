"Астон Вилла" разгромила "Кристал Пэлас", "Фулхэм" и "Саутгемптон" сыграли вничью
В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё два матча.
"Астон Вилла" дома крупно победила "Кристал Пэлас" со счётом 3:0, а "Фулхэм" и "Саутгемптон" расписали нулевую ничью.
"Астон Вилла" – "Кристал Пэлас" - 3:0
Голы: 1:0 – 5 Траоре, 2:0 – 66 Хоз, 3:0 – 76 Эль-Гази.
"Астон Вилла": Мартинес, Хоз, Мингз, Таргетт, Кэш, Эль-Гази (Аль-Мухаммади, 86), Макгинн, Дуглас Луис (Рэмзи, 90), Грилиш, Траоре (Конса, 45), Уоткинс.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Дэнн, Уорд, ван Анхолт, Шлупп (Таунсенд, 82), Эзе, Куяте, Макартур (Батшуайи, 75), Миливоевич (Ридевалд, 69), Заа, Бентеке.
Удаление: Мингз (45).
"Фулхэм" – "Саутгемптон" - 0:0
"Фулхэм": Ареоля, Адарабиойо, Андерсен, Айна, Робинсон, Лофтус-Чик, Рид, Кавалейру, Замбо-Ангисса, Лукман (Кебано, 90), Декордова-Рид (Митрович, 83).
"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Уокер-Питерс, Стивенс, Бертран, Армстронг (Дженепо, 90), Диалло, Уорд-Проуз, Уолкотт, Адамс, Лонг (Нлундулу, 90).
Не пропустите: Варди спас для "Лестера" ничью в матче с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
"Арсенал" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
2
Месси: "Бывают моменты, когда мне хотелось бы оставаться неизвестным"
-
Журналист Егоров: "Спартак" вообще не рассматривает российских тренеров"
-
Почеттино хочет пригласить Эриксена в ПСЖ
-
1
Глушаков заявил, что футболка Месси не самая ценная в его коллекции
-
"Милан" нацелился на хавбека "Рединга"
-
"Манчестер Сити" определился с будущим Зинченко
-
"Астон Вилла" разгромила "Кристал Пэлас", "Фулхэм" и "Саутгемптон" сыграли вничью
-
Определился лидер в борьбе за Давида Алабу
-
Месси назвал двух лучших тренеров в своей карьере
-
СМИ узнали трансферные планы "Динамо" на зиму
-
Избитый Широковым арбитр возмущён решением суда
-
"Реал" нашёл замену для Марсело в "Спортинге"
-
Болельщики "Уфы" выбрали лучшего игрока декабря
-
Игроки "Спартака" записали новогоднее поздравление
-
Широков – о судебном процессе с Данченковым: "Можно было спокойно договориться, но люди хотели славы"
-
"Манчестер Юнайтед" установил рекорд АПЛ
-
ФИФА поздравила Черышева с юбилеем
-
"Коринтианс" претендует на форварда "Спартака"
-
1
Варди спас для "Лестера" ничью в матче с "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18