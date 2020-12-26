"Астон Вилла" разгромила "Кристал Пэлас", "Фулхэм" и "Саутгемптон" сыграли вничью

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё два матча.

"Астон Вилла" дома крупно победила "Кристал Пэлас" со счётом 3:0, а "Фулхэм" и "Саутгемптон" расписали нулевую ничью.

"Астон Вилла" – "Кристал Пэлас" - 3:0

Голы: 1:0 – 5 Траоре, 2:0 – 66 Хоз, 3:0 – 76 Эль-Гази.

"Астон Вилла": Мартинес, Хоз, Мингз, Таргетт, Кэш, Эль-Гази (Аль-Мухаммади, 86), Макгинн, Дуглас Луис (Рэмзи, 90), Грилиш, Траоре (Конса, 45), Уоткинс.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Дэнн, Уорд, ван Анхолт, Шлупп (Таунсенд, 82), Эзе, Куяте, Макартур (Батшуайи, 75), Миливоевич (Ридевалд, 69), Заа, Бентеке.

Удаление: Мингз (45).



"Фулхэм" – "Саутгемптон" - 0:0

"Фулхэм": Ареоля, Адарабиойо, Андерсен, Айна, Робинсон, Лофтус-Чик, Рид, Кавалейру, Замбо-Ангисса, Лукман (Кебано, 90), Декордова-Рид (Митрович, 83).

"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Уокер-Питерс, Стивенс, Бертран, Армстронг (Дженепо, 90), Диалло, Уорд-Проуз, Уолкотт, Адамс, Лонг (Нлундулу, 90).

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