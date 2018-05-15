"Астон Вилла" разыграет с "Фулхэмом" путевку в АПЛ

В ответном полуфинальном матче плей-офф за место в Премьер-лиге "Астон Вилла" дома сыграла вничью с "Мидлсбро" и теперь сыграет в финале с "Фулхэмом".

"Астон Вилла" – "Мидлсбро" - 0:0 - первый матч - 1:0

"Астон Вилла": Джонстон, Честер, Хаттон, Бри, Терри, Хурихэйн (Уэлан, 85), Единак, Грилиш, Снодграсс, Адома (Бьярнасон, 90), Грэббен (Коджиа, 79).

"Мидлсбро": Рэндолф, Гибсон, Френд, Шоттон (Фабио, 82), Фрай, Бешич, Клейтон, Траоре, Хаусон (Жестед, 73), Даунинг, Ассомбалонга (Бэмфорд, 68).

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