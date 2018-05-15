"Астон Вилла" разыграет с "Фулхэмом" путевку в АПЛ
В ответном полуфинальном матче плей-офф за место в Премьер-лиге "Астон Вилла" дома сыграла вничью с "Мидлсбро" и теперь сыграет в финале с "Фулхэмом".
"Астон Вилла" – "Мидлсбро" - 0:0 - первый матч - 1:0
"Астон Вилла": Джонстон, Честер, Хаттон, Бри, Терри, Хурихэйн (Уэлан, 85), Единак, Грилиш, Снодграсс, Адома (Бьярнасон, 90), Грэббен (Коджиа, 79).
"Мидлсбро": Рэндолф, Гибсон, Френд, Шоттон (Фабио, 82), Фрай, Бешич, Клейтон, Траоре, Хаусон (Жестед, 73), Даунинг, Ассомбалонга (Бэмфорд, 68).
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|Команда
|М
|О
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|37
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|2
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
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|Уотфорд
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|41
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|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30