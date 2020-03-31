"Астон Вилла" серьезно накажет капитана, который нарушил правила карантина

"Астон Вилла" подвергнет штрафу полузащитника Джека Грилиша, который нарушил правила карантина во время пандемии китайского коронавируса, сообщает The Times.

По сведениям издания, бирмингемский клуб оштрафует футболиста на 170 тысяч евро, что составляет две его недельные зарплаты.

Напомним, что хавбек попал в ДТП, возвращаясь с вечеринки около 8 утра 28 марта.

В нынешнем сезоне 24-летний Грилиш провел за "Астон Виллу" 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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