"Астон Вилла" спасла ничью в матче с "Вест Бромвичем"

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"Астон Вилла" спасла ничью в матче с "Вест Бромвичем"Фото: Твиттер @AVFCOfficial 
В Бирминеме завершился матч в рамках 33 тура АПЛ. "Астон Вилла" на своем поле принимала "Вест Бромвич" и сыграла вничью 2:2. Встреча развивалась по очень замысловатому сценарию. Сначала, уже на 9 минуте хозяева открыли счет после точного удара с пенальти, но в середине тайма гости сравняли, и также после одиннадцатиметрового. Затем, уже во второй половине, один из главных аутсайдеров чемпионата даже сумел выйти вперед и до самого конца имел отличные шансы удержать нужный результат. Однако, "Астон Вилла" не хотела сдаваться и в самой концовке вырвала ничью.

Результат не изменил положение команд в турнирной таблице. "Виллиане" остались на 11 позиции, имея в своем активе 45 набранных очков. Гости все еще находятся в зоне вылета, расположившись на предпоследнем, 19 месте, с 25 баллами.

"Астон Вилла" - "Вест Бромвич" 2:2 (1:1)

Голы: Эль-Гази, 9 (пенальти) - 1:0, Матеус Перейра, 23 (пенальти) - 1:1, Мингз, 47 (автогол) - 1:2, Дэвис, 90+2 - 2:2

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт, Аль-Мухаммади, Дуглас Луис (Рэмзи, 78), Баркли (Дэвис, 82), Эль-Гази, Макгинн, Траоре (Уэсли, 90), Уоткинс.

"Вест Бромвич": Джонстон, Таунсенд, Бартли, Ферлонг, Мэйтленд-Найлз (О`Ши, 86), Робинсон (Филлипс, 67), Йокушлу, Матеус Перейра, Галлахер, Аджайи, Диань.

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