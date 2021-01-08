"Астон Вилла" сыграет с "Ливерпулем" молодёжным составом из-за коронавируса

"Астон Вилла" не сможет выставить основной состав на матч Кубка Англии против "Ливерпуля".

По информации The Telegraph, в бирмингемском клубе произошла вспышка коронавируса, из-за чего первая команда и главный тренер Дин Смит вынуждены находиться на карантине.

За "Астон Виллу" будут играть футболисты из молодёжки (U23) и другие воспитанники академии.

Матч состоится в пятницу, 8 января, в 22:45 по московскому времени.

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