"Тоттенхэм" разгромил "Астон Виллу"

Фото: твиттер "Тоттенхэма"\Автор неизвестен

"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Астон Виллу" в матче 32-го тура АПЛ.

"Астон Вилла" - "Тоттенхэма" - 0:4

Голы: Сон, 3 - 0:1, Кулушевски, 50 - 0:2, Сон, 66 - 0:3, Сон, 71 - 0:4.

"Астон Вилла" - Мартинес, Мингз, Конса, Динь (Янг, 80), Коутиньо (Буэндиа, 70), Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Ингз (Бэйли, 70), Уоткинс.

"Тоттенхэм" - Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Доэрти (Регилон, 21), Хейбьерг, Бентанкур, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 78), Кулусевски (Бергвейн, 84), Кейн.

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