"Тоттенхэм" разгромил "Астон Виллу"
Фото: твиттер "Тоттенхэма"\Автор неизвестен
"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Астон Виллу" в матче 32-го тура АПЛ.
"Астон Вилла" - "Тоттенхэма" - 0:4
Голы: Сон, 3 - 0:1, Кулушевски, 50 - 0:2, Сон, 66 - 0:3, Сон, 71 - 0:4.
"Астон Вилла" - Мартинес, Мингз, Конса, Динь (Янг, 80), Коутиньо (Буэндиа, 70), Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Ингз (Бэйли, 70), Уоткинс.
"Тоттенхэм" - Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Доэрти (Регилон, 21), Хейбьерг, Бентанкур, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 78), Кулусевски (Бергвейн, 84), Кейн.
Также не пропустите: ПСЖ готов дать невероятно много денег Мбаппе и его семье. Все ради нового контракта. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
ПСЖ разгромно выиграл у "Клермона"
-
"Реал" обыграл "Хетафе" в Ла Лиге, взяв реванш за матч первого круга
-
"Ювентус" вырвал победу у "Кальяри"
-
"Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетиком"
-
"Тоттенхэм" разгромил "Астон Виллу"
-
"Ахмат" уступил "Зениту"
-
"Вольфсбург" разгромил "Арминию", "Гройтер" уступил "Боруссии" М, "Кельн" обыграл "Майнц", а "Унион" разнес "Герту"
-
"Эмполи" сыграл вничью со "Специей", а "Интер" обыграл "Верону"
-
"Мальорка" сенсационно обыграла "Атлетико" в Ла Лиге
-
"Челси" уничтожил "Саутгемптон", "Арсенал" проиграл "Брайтону", а "Уотфорд" - "Лидсу"
-
"Бавария" вырвала победу над "Аугсбургом"
-
"Краснодар" в концовке добыл победу над "Рубином"
-
"Бетис" вырвал победу над "Кадисом" в Ла Лиге
-
1
"Эвертон" обыграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ
-
"Нижний Новгород" упустил ничью с "Динамо", а "Химки" обыграли ЦСКА
-
Тухель высказался о Лукаку в "Челси"
-
ПСЖ готов дать невероятно много денег Мбаппе и его семье. Все ради нового контракта
-
Салах поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"
-
1
Гвардиола хотел бы навсегда остаться в "Манчестер Сити"
-
Дани Алвес высказался о возможном чемпионстве в Ла Лиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18