"Астон Вилла" удивила "Манчестер Юнайтед" ценой на Джека Грилиша

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"Астон Вилла" удивила "Манчестер Юнайтед" ценой на Джека Грилиша

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Астон Виллу" Джеку Грилишу, сообщает Mirror.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Бирмингемцы оценивают игрока в 90 миллионов евро. Причем "Астон Вилла" не собирается снижать цену даже в случае вылета из Премьер-лиги. В связи с этим трансфер хавбека может не состояться.

В нынешнем сезоне 24-летний Грилиш провел за "Астон Виллу" 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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