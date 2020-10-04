Девять голов: "Астон Вилла" уничтожила "Ливерпуль" в чемпионате Англии

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Девять голов: "Астон Вилла" уничтожила "Ливерпуль" в чемпионате Англии

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" уничтожила "Ливерпуль" со счетом 7:2. Победу бирмингемскому клубу принесли хет-трик Олли Уоткинса, дубль Джека Грилиша, а также голы Росса Баркли и Джона Макгинна. В составе "красных" дублем отличился Мохамед Салах.

Благодаря победе "Астон Вилла" вышла на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Ливерпуль" опустился на пятую позицию.

"Астон Вилла" Бирмингем - "Ливерпуль" Ливерпуль - 7:2 (4:1)
Голы: Уоткинс, 4 - 1:0, Уоткинс, 22 - 2:0, Салах, 33 - 2:1, Макгинн, 35 - 3:1, Уоткинс, 39 - 4:1, Баркли, 55 - 5:1, Салах, 60 - 5:2, Грилиш, 66 - 6:2, Грилиш, 75 - 7:2

"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш, Дуглас Луис, Макгинн, Грилиш, Баркли, Трезеге, Уоткинс.

"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Гомес (Джонс, 61), Робертсон, Александер-Арнолд, Фабиньо, Кейта (Минамино, 46), Салах, Вейналдум, Диогу Жота, Фирмино (Милнер, 68).

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом

Вау!Локдаун так повлиял?

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Троглодит
Троглодит

Сенсация! Жаль, что вы перестали выкладывать видеообзоры.

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jugulator
Пьянь

К сожалению, нельзя. За пиратские видео сейчас сильно штрафуют.

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