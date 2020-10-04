Девять голов: "Астон Вилла" уничтожила "Ливерпуль" в чемпионате Англии
В матче 3-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" уничтожила "Ливерпуль" со счетом 7:2. Победу бирмингемскому клубу принесли хет-трик Олли Уоткинса, дубль Джека Грилиша, а также голы Росса Баркли и Джона Макгинна. В составе "красных" дублем отличился Мохамед Салах.
Благодаря победе "Астон Вилла" вышла на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Ливерпуль" опустился на пятую позицию.
"Астон Вилла" Бирмингем - "Ливерпуль" Ливерпуль - 7:2 (4:1)
Голы: Уоткинс, 4 - 1:0, Уоткинс, 22 - 2:0, Салах, 33 - 2:1, Макгинн, 35 - 3:1, Уоткинс, 39 - 4:1, Баркли, 55 - 5:1, Салах, 60 - 5:2, Грилиш, 66 - 6:2, Грилиш, 75 - 7:2
"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш, Дуглас Луис, Макгинн, Грилиш, Баркли, Трезеге, Уоткинс.
"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Гомес (Джонс, 61), Робертсон, Александер-Арнолд, Фабиньо, Кейта (Минамино, 46), Салах, Вейналдум, Диогу Жота, Фирмино (Милнер, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18