"Астон Вилла" усилилась вратарем "Ромы"

Фото: сайт "Астон Виллы"/Автор неизвестен

Шведский вратарь римской "Ромы" Робин Ольсен перешел в бирмингемскую "Астон Виллу", сообщается на официальном сайте английского клуба.

"Вилланы" арендовали футболиста сроком на полгода с правом последующего выкупа.

32-летний Ольсен выступал за "Рому" с 2018 года. Всего он провел за клуб 35 матчей и пропустил 58 голов. Сдавался в аренду "Кальяри", "Эвертону" и "Шеффилд Юнайтед". Ранее играл за "Лимхамн-Бункефло", "Бункефло ФФ", "Клагсхамн", "Мальме", ПАОК и "Копенгаген". За сборную Швеции сыграл 53 матча. 2-кратный чемпион Швеции, 2-кратный обладатель Суперкубка Швеции, 2-кратный чемпион Дании, 2-кратный обладатель Кубка Дании.

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