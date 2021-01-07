"Астон Вилла" увеличила цену на Грилиша. На игрока претендует "Манчестер Юнайтед"

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"Астон Вилла" увеличила цену на Грилиша. На игрока претендует "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему претендует на полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, бирмингемский клуб повысил цену на хавбека и теперь хочет получить за него 105 миллионов евро. Возможно, манкунианцы попробуют купить игрока ближайшим летом.

Летом 2020 года "Манчестер Юнайтед" интересовался Грилишем, но манкунианцев отпугнула стоимость в размере 85 миллионов евро. В итоге манкунианцы за 55 миллионов купили полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека, который пока не может адаптироваться в английском клубе.

В нынешнем сезоне 25-летний Грилиш провел за "Астон Виллу" 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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