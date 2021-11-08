"Астон Вилла" уволила главного тренера

Фото сайт "Астон Виллы"

"Астон Вилла" на своём официальном сайте объявила об уходе Дина Смита с поста главного тренера.

50-летнего специалиста отправили в отставку после пяти поражений бирмингемской команды подряд.

Смит возглавлял "Астон Виллу" с октября 2018 года. Под его руководством "львы" вышли из Чемпионшипа в АПЛ.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги команда идёт на 16-м месте в таблице после 11 туров.

Не пропустите: Стали известны главные кандидаты на пост тренера "Норвича". | http://soccernews.ru