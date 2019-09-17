"Астон Вилла" в большинстве не сумела обыграть "Вест Хэм" в матче АПЛ

Теги астон виллавест хэм юнайтед

"Астон Вилла" в большинстве не сумела обыграть "Вест Хэм" в матче АПЛ

В матче 5-го тура чемпионата Англии бирмингемская "Астон Вилла" на своем поле сыграла вничью с лондонским "Вест Хэмом" со счетом 0:0. Хозяева половину второго тайма играли в большинстве, но не сумели использовать численное преимущество.

Благодаря ничьей "Астон Вилла" вышла из зоны вылета и теперь занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Вест Хэм" вышел на восьмую позицию.

"Астон Вилла" – "Вест Хэм" - 0:0

Не пропустите: Моуринью объяснил доминирование "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 16 сентября

Главные новости дня: 16 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов