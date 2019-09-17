"Астон Вилла" в большинстве не сумела обыграть "Вест Хэм" в матче АПЛ

В матче 5-го тура чемпионата Англии бирмингемская "Астон Вилла" на своем поле сыграла вничью с лондонским "Вест Хэмом" со счетом 0:0. Хозяева половину второго тайма играли в большинстве, но не сумели использовать численное преимущество.

Благодаря ничьей "Астон Вилла" вышла из зоны вылета и теперь занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Вест Хэм" вышел на восьмую позицию.

"Астон Вилла" – "Вест Хэм" - 0:0

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