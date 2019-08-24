"Астон Вилла" в домашнем матче 3-го тура АПЛ обыграла "Эвертон"

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"Астон Вилла" в домашнем матче 3-го тура АПЛ обыграла "Эвертон"

"Астон Вилла" в домашнем матче 3-го тура чемпионата Англии обыграла "Эвертон".

"Астон Вилла" - "Эвертон" - 2:0 (1:0)

Голы: Уэсли, 21 - 1:0, Эль-Гази, 90+5 - 2:0.

"Астон Вилла": Хитон, Тэйлор, Энгелс, Гильбер, Мингс, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Хота (Эль-Гази, 78), Уэсли, Трезеге (Эль-Мохамади, 86).

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, М.Кин, Мина, Шнейдерлен, Сигурдссон (Ивоби, 61), Андре Гомеш, Бернард (М.Кин, 62), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Уолкотт, 78).

"Астон Вилла" с 3 очками занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ, "Эвертон" с 4 баллами расположился на 9 строчке.

А еще: "Астон Вилла" перехватила трансферную цель "Зенита"| http://soccernews.ru
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