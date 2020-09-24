"Астон Вилла" в гостях обыграла "Бристоль Сити" в Кубке Англии

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"Астон Вилла" в гостях обыграла "Бристоль Сити" в Кубке Англии

"Астон Вилла" в гостях обыграла "Бристоль Сити" в Кубке Англии.

В составе победителей голами отметились Анвар Эль-Гази, Бертран Траоре и Олли Утокинс. 

"Бристоль Сити" - "Астон Вилла" - 0:3 (0:2)

Голы: Эль-Гази, 11 - 0:1, Траоре, 14 - 0:2, Уоткинс, 73 - 0:3.

"Астон Вилла": Стир, Эль-Мохамади, Тэйлор, Гильбер, Хос, Лансбери (Хурихэйн, 78), Накамба, Рэмси, Траоре (Трезеге, 70), Эль-Гази, Дэвис (Уоткинс, 70).

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