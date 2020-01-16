"Астон Вилла" в скором времени купит форварда "Генка" Саматту

"Астон Вилла" в скором времени приобретет форварда "Генка" Мбвана Саматта, утверждает Sky Sports.

По данным источника, стороны находятся на завершающей стадии переговоров. Английский клуб готов приобрести 27-летнего игрока за 12 миллионов евро.

Летом 2019 года на футболиста претендовало московское "Динамо"

Саматта играет в составе "Генка" с 2016 года. В этом сезоне нападающий участвовал в 28 матчах, отметившись 10 голами.

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