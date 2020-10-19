"Астон Вилла" впервые за 90 лет стартовала в чемпионате Англии с четырёх побед
Победная серия "Астон Виллы" на старте нового сезона АПЛ достигла четырёх матчей.
В воскресенье бирмингемцы обыграли "Лестер" (1:0), а ранее взяли верх над "Ливерпулем" (7:2), "Фулхэмом" (3:0) и "Шеффилд Юнайтед" (1:0).
"Астон Вилла" впервые за 90 лет одержала четыре победы в четырёх первых матчах чемпионата Англии.
В сезоне 1930/31 "львы" финишировали на втором месте, уступив чемпионство лондонскому "Арсеналу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18