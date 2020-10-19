"Астон Вилла" впервые за 90 лет стартовала в чемпионате Англии с четырёх побед

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"Астон Вилла" впервые за 90 лет стартовала в чемпионате Англии с четырёх побед

Победная серия "Астон Виллы" на старте нового сезона АПЛ достигла четырёх матчей.

В воскресенье бирмингемцы обыграли "Лестер" (1:0), а ранее взяли верх над "Ливерпулем" (7:2), "Фулхэмом" (3:0) и "Шеффилд Юнайтед" (1:0).

"Астон Вилла" впервые за 90 лет одержала четыре победы в четырёх первых матчах чемпионата Англии.

В сезоне 1930/31 "львы" финишировали на втором месте, уступив чемпионство лондонскому "Арсеналу".

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