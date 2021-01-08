"Астон Вилла" выпустила заявление о сегодняшнем матче с "Ливерпулем"
"Астон Вилла" официально подтвердила, что сегодня сыграет с "Ливерпулем" в матче 1/32 финала Кубка Англии.
В бирмингемском клубе произошла вспышка коронавируса, поэтому были сомнения касательно возможности проведения игры.
Однако "Вилла" сообщила, что поединок состоится согласно календарю - сегодня в 22:45 по московскому времени.
Ожидается, что на матч выйдет молодёжный состав "львов".
Не пропустите: Клопп рассказал, почему "Ливерпуль" не будет совершать трансферы в январе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании
-
Экс-защитник "Интера" Майкон переходит в клуб из четвёртого итальянского дивизиона
-
Форвард ЦСКА Гайч может продолжить карьеру в Турции
-
Депутат Милонов - о Дзюбе в политике: "Актёр одной роли: "18+" формата TikTok. Он точно не к нам"
-
Ла Лига разрешила Зидану поехать на матч с "Осасуной"
-
"Астон Вилла" выпустила заявление о сегодняшнем матче с "Ливерпулем"
-
Ромеро близок к уходу из "Манчестер Юнайтед"
-
Агент Шомуродова отказался комментировать информацию об интересе "Ювентуса"
-
"Кутепов так же смог!": "Спартак" ответил Ибрагимовичу
-
Владелец "Манчестер Сити" выкупил старейший английский трофей
-
Бербатов высказался о возможном переходе Рамоса в "Манчестер Юнайтед"
-
Зеедорф обратился к Хабибу
-
"Динамо" интересуется вратарём сборной Вьетнама
-
"Ювентус" может подписать экс-нападающего "Ростова"
-
"Зенит" определился с размером предложения по Пепе
-
"Аякс" купил форварда "Вест Хэма"
-
Мирзов хочет попасть в сборную России
-
Почеттино определился с главной трансферной целью ПСЖ на лето
-
Чалханоглу хочет зарабатывать в "Милане" вдвое больше, чем предлагает клуб
-
1
Кандидат в президенты "Барселоны": "В идеале Месси ждёт пожизненный контракт"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18