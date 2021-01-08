"Астон Вилла" выпустила заявление о сегодняшнем матче с "Ливерпулем"

"Астон Вилла" официально подтвердила, что сегодня сыграет с "Ливерпулем" в матче 1/32 финала Кубка Англии.

В бирмингемском клубе произошла вспышка коронавируса, поэтому были сомнения касательно возможности проведения игры.

Однако "Вилла" сообщила, что поединок состоится согласно календарю - сегодня в 22:45 по московскому времени.

Ожидается, что на матч выйдет молодёжный состав "львов".

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