"Астон Вилла" вырвала гостевую победу над "Вулверхэмптоном"

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"Астон Вилла" вырвала гостевую победу над "Вулверхэмптоном"

В рамках 12-го тура АПЛ "Астон Вилла" на выезде одолела "Вулверхэмптон".

Нулевая ничья держалась до 94-й минуты, после чего единственный гол в матче был забит с пенальти. Также стоит отметить, что обе команды завершали встречу вдесятером.

"Вулверхэмптон" – "Астон Вилла" - 0:1

Гол: 0:1 – 90, пенальти Эль-Гази.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Марсал, Семеду, Коуди, Саисс, Дендонкер (Рубен Невеш, 80), Моутинью, Нету, Поденсе, Траоре, Фабиу Силва.

"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Таргетт, Мингз, Кэш, Дуглас Луис, Макгинн, Грилиш, Рэмзи (Накамба, 90), Траоре (Эль-Гази, 75), Уоткинс.

Удаления: Дуглас Луис (85), Моутинью (90).

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