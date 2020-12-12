"Астон Вилла" вырвала гостевую победу над "Вулверхэмптоном"
В рамках 12-го тура АПЛ "Астон Вилла" на выезде одолела "Вулверхэмптон".
Нулевая ничья держалась до 94-й минуты, после чего единственный гол в матче был забит с пенальти. Также стоит отметить, что обе команды завершали встречу вдесятером.
"Вулверхэмптон" – "Астон Вилла" - 0:1
Гол: 0:1 – 90, пенальти Эль-Гази.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Марсал, Семеду, Коуди, Саисс, Дендонкер (Рубен Невеш, 80), Моутинью, Нету, Поденсе, Траоре, Фабиу Силва.
"Астон Вилла": Мартинес, Конса, Таргетт, Мингз, Кэш, Дуглас Луис, Макгинн, Грилиш, Рэмзи (Накамба, 90), Траоре (Эль-Гази, 75), Уоткинс.
Удаления: Дуглас Луис (85), Моутинью (90).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18