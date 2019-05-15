"Астон Вилла" вышла в финал плей-офф за выход в АПЛ

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"Астон Вилла" вышла в финал плей-офф за выход в АПЛ

"Астон Вилла" добыла путевку в финал плей-офф за выход в АПЛ.

В ответном полуфинальном матче "львы" в серии пенальти одолели "Вест Бромвич".

"Вест Бромвич" - "Астон Вилла" 1:0, по пенальти - 3:4

Гол: Доусон, 29 - 1:0

"Вест Бромвич": Джонстон, Гиббс, Хегази, Бартли, Холгейт, Филлипс (Харпер, 75), Юхансен (Моррисон, 71), Мерфи (Адарабиойо, 82), Брант, Доусон, Родригес (Леко, 93).

"Астон Вилла": Стир, Туанзебе (Единак, 120), Тэйлор, Мингз, Аль-Мухаммади (Дэвис, 114), Хурихэйн, Макгинн, Эль-Гази (Коджиа, 101), Грилиш, Грин (Адома, 75), Абрахам.

Предупреждения: Мингз (16), Юхансен (58), Брант (66), Тэйлор (74), Моррисон (97).

Удаление: Брант (80).

Первый матч - 1:2.

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