"Астон Вилла" заинтересована в аренде хавбека "Челси"

"Астон Вилла" во время зимнего трансферного окна рассчитывает усилиться полузащитником "Челси" Дэниелом Дринкуотером.

По информации Sky Sports, бирмингемский клуб хочет арендовать 29-летнего футболиста. В нём видят временную замену для Джона МакГинна, который пропустит не менее трёх месяцев из-за перелома лодыжки.

Напомним, что до 6 января Дринкуотер выступает за "Бернли", после чего вернётся в "Челси". В текущем сезоне он сыграл всего 2 матча.

Контракт игрока с "синими" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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