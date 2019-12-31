"Астон Вилла" заинтересована в аренде хавбека "Челси"

Теги челсиастон виллабернлидэниел дринкуотертрансферы

"Астон Вилла" заинтересована в аренде хавбека "Челси"

"Астон Вилла" во время зимнего трансферного окна рассчитывает усилиться полузащитником "Челси" Дэниелом Дринкуотером.

По информации Sky Sports, бирмингемский клуб хочет арендовать 29-летнего футболиста. В нём видят временную замену для Джона МакГинна, который пропустит не менее трёх месяцев из-за перелома лодыжки.

Напомним, что до 6 января Дринкуотер выступает за "Бернли", после чего вернётся в "Челси". В текущем сезоне он сыграл всего 2 матча.

Контракт игрока с "синими" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

Не пропустите: "Челси" не устраивают требования Абрахама по новому контракту. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" хочет купить лидера "Крыльев Советов"

"Краснодар" хочет купить лидера "Крыльев Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 20 42
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 19 38
4 Челси Челси 20 35
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 20 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 20 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 19 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон Эвертон 20 25
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 20 25
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 20 24
13 Бернли Бернли 20 24
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 20 23
15 Саутгемптон Саутгемптон 20 22
16 Борнмут Борнмут 20 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 19 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 20 18
19 Уотфорд Уотфорд 20 16
20 Норвич Сити Норвич Сити 20 13
Полная таблица

топ-5 тегов