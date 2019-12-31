"Астон Вилла" заинтересована в аренде хавбека "Челси"
"Астон Вилла" во время зимнего трансферного окна рассчитывает усилиться полузащитником "Челси" Дэниелом Дринкуотером.
По информации Sky Sports, бирмингемский клуб хочет арендовать 29-летнего футболиста. В нём видят временную замену для Джона МакГинна, который пропустит не менее трёх месяцев из-за перелома лодыжки.
Напомним, что до 6 января Дринкуотер выступает за "Бернли", после чего вернётся в "Челси". В текущем сезоне он сыграл всего 2 матча.
Контракт игрока с "синими" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.
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