Бывший капитан "Фиорентины" Давиде Астори не будет удален из FIFA 18, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, такое решение приняла компания EA Sports, которая является разработчиком футбольного симулятора.

Напомним, что Астори умер 4 марта от остановки сердца в 31-летнем возрасте.

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