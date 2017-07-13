"Астра", АЕЛ и "Норчеппинг" побеждают в Лиге Европы

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"Астра", АЕЛ и "Норчеппинг" побеждают в Лиге Европы

Завершились несколько первых матчей 1/4 финала квалификационного раунда Лиги Европы. Победы одержали "Астра", АЕЛ и "Норчеппинг".

"Астра" (Румыния) - "Зира" (Азербайжан) - 3:1 (1:1)
Голы: Ионица, 31 - 1:0, Садиков, 34 - 1:1, Дандеа, 55 - 2:1, Ле Таллек, 74 - 3:1

"Валетта" (Мальта) - "Утрехт" (Голландия) - 0:0

"Нидеркорн" (Люксембург) - АЕЛ (Кипр) - 0:1 (0:0)
Гол: Арруабаррена, 66 - 0:1

"Бейтар" (Израиль) - "Ботев" (Болгария) - 1:1 (1:0)
Голы: Кахила, 11 - 1:0, Юсейн, 73 - 1:1

"Норчеппинг" (Швеция) - "Тракай" (Литва) - 2:1 (1:0)
Голы: Сьолунд, 32 - 1:0, Холмберг, 61 - 2:0, Дорли, 66 - 2:1

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