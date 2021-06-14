Астролог рассказал о дружбе с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини

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Астролог рассказал о дружбе с главным тренером сборной Италии Роберто МанчиниФото: инстаграм Манчини/Автор неизвестен

Астролог Риккардо Соррентино поедлился некоторыми деталями о дружбе и работе с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини.

"Перед каждым матчем мы переписываемся с Роберто и интерпретируем расположение звезд. Мы знаем друг друга 21 год и все время общаемся.

Он тоже прислушивается к астральным биоритмам. Он знает, что я не волшебник, а человек, изучающий биоритмы. Мы всегда чувствуем их", – сказал Соррентино в интервью Il Mattino.

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