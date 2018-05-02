Атакующее трио "Ливерпуля" установило рекорд Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на выезде обыгрывает "Рому" (2:1, первый тайм).

Один из мячей в этой встрече забил атакующий полузащитник мерсисайдцев Садио Мане.

Благодаря этому количество голов в ЛЧ атакующего трио "Ливерпуля" Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино увеличилось до 29 и это новый рекорд турнира.

По этому показателю мерсисайдцы превзошли достижение "Реала", чьи форварды Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйлу забили 28 мячей в сезоне-2013/14.

На третье месте игроки "Барселоны" - Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес - 27.

Не пропустите: Матч с "Ромой" станет для "Ливерпуля" юбилейным в ЛЧ. | http://soccernews.ru