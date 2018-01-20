Атакующее трио "Реала" ВВС может сыграть впервые за долгое время

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Атакующее трио "Реала" ВВС может сыграть впервые за долгое время

Наставник "Реала" Зинедин Зидан может задействовать трио ВВС в матче с "Депортиво".

Как сообщает Marca, Карим Бензема, Гарет Бэйл и Криштиану Роналду не появлялись на поле одновременно уже в течении 270 дней.

Поединок между "Реалом" и "Депортиво" состоится 21 января в 18:15 по московскому времени.

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