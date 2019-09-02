"Аталанта" арендовала у "Севильи" защитника Симона Кьяера

"Севилья" отдала в аренду "Аталанте" защитника Симона Кьяера. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

В итальянском клубе 30-летний футболист заменит защитника Мартина Шкртела, который покинул клуб спустя три неделе прибывания в нем.

В минувшем сезоне футболист сыграл в 37 матчах Ла Лиги, не отметившись рзультативными действиями.

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