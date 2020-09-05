"Аталанта" арендовала защитника "Ювентуса"

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Кристиан Ромеро перешёл в "Аталанту".

Бергамский клуб объявил об аренде 22-летнего футболиста до июня 2022 года. Сумма сделки - 2 миллиона евро.

Также у "Аталанты" будет право выкупа аргентинца за 16 миллионов евро.

Напомним, что "Ювентус" приобрёл Ромеро в прошлом году у "Дженоа" за 26 миллионов евро, однако так и не дал игроку шанса даже дебютировать за команду.

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