"Аталанта" - "Беневенто" - 1:0 (обзор)

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"Аталанта" - "Беневенто" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Аталантой" и "Беневенто".

Читайте также: "Аталанта" минимально одолела "Беневенто". | http://soccernews.ru

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