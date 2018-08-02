"Аталанта", "Бешикташ" и "Стяуа" разгромили соперников и вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы

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"Аталанта", "Бешикташ" и "Стяуа" разгромили соперников и вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы

Завершились еще три ответных матча второго квалификационного раунда Лиги Европы. Путевки в следующий раунд благодаря крупным победам завоевали "Аталанта", "Бешикташ" и "Стяуа".

"Сараево" Босния – "Аталанта" Италия - 0:8 (0:5) - первый матч - 2:2
Голы: Паломино, 4 - 0:1, Гомес, 14 - 0:2, Масьелло, 18 - 0:3, Гомес, 28 - 0:4, Ахметович, 38 (автогол) - 0:5, Барроу, 51 - 0:6, Барроу, 70 - 0:7, Барроу, 86 - 0:8

"Бешикташ" (Турция) - "Б-36" (Фарерские Острова) - 6:0 (2:0)  - первый матч - 2:0

Голы: Ларин, 31 - 1:0, Джанер, 44 - 2:0, Ларин, 61 - 3:0, Озъякуп, 74 - 4:0, Ларин, 79 - 5:0, Вагнер Лав, 90+3 (с пенальти) - 6:0.

"Стяуа" (Румыния) - "Рудар" (Словения) - 4:0 (1:0) - первый матч - 2:0
Голы: Танасе, 22 (с пенальти) - 1:0, Моруцан, 49 - 2:0, Коман, 68 - 3:0, Бензар, 90+3 - 4:0

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